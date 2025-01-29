¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡ÄÁÐ»ÒºÂ¤³¤ì¤«¤é¤Î»Å»ö¤ä¤ª¶â¤Î¾õ¶·¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¿ÍÌ®¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¡¢ºÇ¹â¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£Ž¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¤È¡©Ž£¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤º¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÎ©¾ì¤äÅÔ¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤êÂç¤­¤Ê¿ÍÌ®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡úÂè2°Ì¡Ä¡ÄÅ·ÇéºÂ°ÛÀ­