¡ÖABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡×¤Ë°æ¸ý»á¤¬½Ð±éÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¡¢Á°¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤Î°æ¸ý»ñ¿Î»á¤¬¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£1·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ÖABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¡ØÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤Î¶µ¤¨»Ò¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢4µåÃÄ¶¥¹ç¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿