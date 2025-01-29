¾¦Ì³Éô¡Ê¾Ê¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï27Æü¡¢2024Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬Æ±Éô¥µ¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤ÏµÞÂ®¤ÊÁý²Ã¤òÃ£À®¤·¡¢µ¬ÌÏ¤ÏºÆ¤Ó²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÄÌÇ¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Í¢½ÐÆþÁí³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ14¡¥4¡óÁý¤Î7Ãû5238²¯¸µ¡ÊÌó161Ãû±ß¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÍ¢½Ð¤ÏÆ±18¡¥2¡óÁý¤Î3Ãû1755²¯6000Ëü¸µ¡ÊÌó67Ãû9500²¯±ß¡Ë¡¢Í¢Æþ¤ÏÆ±11¡¥8¡óÁý¤Î4Ãû3482²¯4000Ëü¸µ¡ÊÌó93Ãû500²¯±ß