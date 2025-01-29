Juveria TabassumWaylon Cunningham¡Î£²£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬£²£¸ÆüÈ¯É½¤·¤¿Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£²£¹Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÀ¤³¦´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤Ï£´¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£Ì£Ó£Å£Ç¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Î£´¡¥£¶¡ó¸º¤è¤ê¤â¾®Éý¤Ê¸º¾¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ë¥³¥ëºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Î·Ð±ÄºÆ·úºö¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃû¸õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£³ô²Á¤Ï°ú¤±¸å¤Î»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£´¡ó¶á¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¸·î¤Î¥Ë¥³¥ë»á¤Î£Ã£Å£Ï»Ø