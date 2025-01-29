¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/29¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë­¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀseason23¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè13ÏÃ¤¬¡¢29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁêËÀ¡×¿åÃ«Ë­¡¢»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È14Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤Ç¸ªÊú¤­´ó¤»¤ë¢¡¿åÃ«Ë­¼ç±é¡ÖÁêËÀ season23¡×2000Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ç»Ì©¤Ç¹üÂÀ¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ËÜºî¡£¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤Èµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³