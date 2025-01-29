Á´8ÀÉ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¡ÖÂè2¸î±ÒÂâ·²¡×¤ÎÁ´´ÏÄú¤¬²£¿Ü²ì¤Ë½¸·ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦¸î±Ò´ÏÂâ¤Ï2025Ç¯1·î27Æü¡¢Âè2¸î±ÒÂâ·²¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´ÏÄú¤¬²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ë½¸·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¸ø¼°X¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸î±Ò´Ï¡Ö¤¤¤»¡×¡£º´À¤ÊÝ´ðÃÏ¤Ë»ÊÎáÉô¤òÃÖ¤¯Âè2¸î±ÒÂâ·²¤Ë½êÂ°¡Ê²èÁü¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¡Ë¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¡Ö¸î±ÒÂâ·²¡×¤È¤Ï¡¢¸î±Ò´ÏÂâÎì²¼¤ÎÉôÂâ¤Ç¡¢8ÀÉ¤Î¸î±Ò´Ï¤Ç¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢4¸Ä¤Î¸î±ÒÂâ·²¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä