18À¤µª¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î»Ë¼Â¤ò´ð¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¹ÓÌî¤Î³«Âó¤ËÄ©¤ó¤À±ÑÍº¤È¤½¤Î¡È²ÈÂ²¡É¤Ë¤è¤ë¡Ò°¦¤Îµ°À×¡Ó¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø°¦¤ò¹Ì¤¹¤Ò¤È¡Ù¡£2·î14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ò°¦¡Ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¥é¡¼¥¹¡õ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó½Ð±éºî¤â¡ª¸«¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ËÌ²¤¥É¥é¥Þ¡Ú5Áª¡Û ¡Ø°¦¤ò¹Ì¤¹¤Ò¤È¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸ÉñÂæ¤Ï18À¤µª¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡£ÂàÌò·³¿Í¤Î¥ë¥É¥ô¥£¡¦¥±¡¼¥ì¥ó