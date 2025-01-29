Ãæ¹ñ¤Ç29Æü¡¢µìÀµ·î¤Î¡Ö½ÕÀá¡×¤ò·Þ¤¨¡¢28ÆüÌë¤«¤é¡¢¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦ÇúÃÝ¤ä²Ö²Ð¤¬³ÆÃÏ¤Ç¶Á¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇúÃÝ¤ä²Ö²Ð¤ÏÂçµ¤±øÀ÷¤Î·üÇ°¤«¤é¼óÅÔ¡¦ËÌµþ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌµþ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë²ÏËÌ¾Ê¤Î¹Ù³°¤Ç¤Ï¡¢28Æü¸á¸å7»þ²á¤®¤«¤é»ÔÌ±¤¬¹­¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÂçÎÌ¤ÎÇúÃÝ¤ä²Ö²Ð¤ò¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿»ÔÌ±¡§¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£²Ö²Ð¤ò¸«³Ø¤·¤ËÍè¤¿»ÔÌ±¡§²ÈÂ²Á´°÷¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢½ÕÀá¤ÎÁ°¸å¤ò´Þ¤á