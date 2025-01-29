ÌÂÁö¤Î¾å¡¢¹´Â«µ¯ÁÊ´Ú¹ñºÇÂç¤Î½ËÆü¤Ç¤¢¤ëµìÀµ·î¤ò¹µ¤¨¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÆâÍð¼ó³¡ÍÆµ¿¡×¤Ç¸¡»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹´Â«µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¸¡»¡¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº·ÑÂ³¤Î¤¿¤á¤ËÃæ±ûÃÏºÛ¤Ë¹´Â«´ü´Ö±äÄ¹¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬´þµÑ¡¢26Æü¸á¸åµÞ¤¤¤Ç¹´Â«µ¯ÁÊ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÇÕúÂçÅýÎÎ¤Ï·ûË¡ºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÆ³¯¿³È½¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢»à·º¤È½ª¿È·º¤À¤±¤¬¤¢¤ë´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â½Åºá¤Î¡ÖÆâÍðºá¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë·º»öºÛÈ½¤òÆ±»þ¤ËÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶­