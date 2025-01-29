ÎáÏÂ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¸þÅÄË®»ÒµÓËÜ¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ã¤¤Êý¤Ï¸þÅÄË®»Ò¤Î°Î¶È¤ÈÈá±¿¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢50Âå°Ê¾å¤Î¸þÅÄË®»Ò¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤¬À¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÈà½÷¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤¬¡£¤¨¤¨¡¢»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£ÆÃ¤Ë¡Ö°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡×¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Ë´Ñ¤¿NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Ê¿À®¤Î¤ï¤¬²È¤Ë¤âËÖÈ¯¡£º£¤Ç¤ÏÎ¾¿Æ¤È¤â¡Ö×ò¹û¤Î¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ö²¸½²¤ÎÈàÊý¤Ë¡×¤Ê¤Î¤À¤¬