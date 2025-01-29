NY¸¶ÌýÀèÊª3·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á73.77¡Ê+0.60+0.82%¡Ë ¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£µÇ¯£³·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£ÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×¤ÎÈ¯É½Á°¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¸¶Ìýºß¸Ë¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼è¤êÊø¤·¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦ºÇÂç¤ÎÀÐÌý¾ÃÈñ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÅß¾ì¤Î¼ûÍ×¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤¬¡¢½ÕÀè¤«¤é¤Î¼ûÍ×¾å¿¶¤ì¤ËÈ÷¤¨¤ÆÀÐÌýÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¤òÀÑ¤ßÁý¤¹»þ´ü¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ûµë¤¬¥¿¥¤¥È²½¤·¤ä¤¹¤¤¡£ »þ´Ö³°¼è°ú¤Ç