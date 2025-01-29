»ý¤Á²È¤òÇã¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë±óÊý¤ËÅ¾¶Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê°ÛÆ°¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤À¡£ÅìËÌºß½»¤Î40ÂåÃËÀ­¡Ê»öÌ³¡¦´ÉÍý¡¿Ç¯¼ý500Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÔÆâ¤ÎËÜ¼Ò¤«¤é°ÛÆ°¤·¤Æ¤­¤¿´ÉÍý¿¦¤Î¾å»Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¡Ê¾å»Ê¤Ï¡ËÅÔÆâ¤ÎÎÙÀÜ¤¹¤ë¸©¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾å¤ËÅ¾¶Ð¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤·¤Ö¤·¤Ö°ÛÆ°¡×°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¾å¤Î¿Í¤È¤ÏÇÏ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Å¾¶Ð¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£