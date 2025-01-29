by Sci. Adv. 10, eadj1539 (2024)¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ±ÆÈ¤ÇÇÈ´Ö¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤­¤¿Ã±ºÙË¦À¸Êª¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢1¤Ä¤ÎÂ¿ºÙË¦À¸Êª¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÄ¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¤ï¤«¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²Ê³Ø·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎQuanta Magazine¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£The Ocean Teems With Networks of Interconnected Bacteria | Quanta Magazinehttps://www.quantamagazine.org