¤­¤Î¤¦¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­±¿Å¾¼ê¤Îµß½õ³èÆ°¤¬¸½ºß¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸áÁ°10»þÁ°¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÎÐÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ä¾·Â¤ª¤è¤½5¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ¤ª¤è¤½10¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬Å¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö¸áÁ°1»þ5Ê¬¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×Ìë¤òÅ°¤·¤Æµß½õ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæÉôÊ¬¤¬°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ»Ï©