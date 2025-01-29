¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Îº®»¨¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î·úÊª¤Î½¤Éü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆþ´Û¸ý¤ä¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¥Ó¥ó¥Á¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¥â¥Ê¥ê¥¶¡×¤ÎÆÃÊÌ¼¼¤ò¿·Àß¤¹¤ë³ÈÄ¥¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥â¥Ê¥ê¥¶¡×¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ=2025Ç¯1·î28Æü¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Þ¥Á¥å¡¼¡¦¥Ü¥Î¥à¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ