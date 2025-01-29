¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¸Å¶¶µü¸è¤¬Âç¤­¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡££±·î27Æü¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥ì¥ó¥Ì¤È2027Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤À¡£¸½ÃÏÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï1000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£30ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»Ä¤·¤Æ²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø°ú¤­È´¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤â¶Ã¤­¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª¡ØÄ¾ÇÅ&#21