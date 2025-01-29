高齢化が進み、国全体の医療費は膨らむ一方となっている。財政が逼迫（ひっぱく）する中で、患者に一定の負担増を求めるのはやむを得ない。政府が「高額療養費制度」の政令を見直し、患者の自己負担額の上限を引き上げることを決めた。改定は１０年ぶりだ。この制度は、入院などで多額の医療費がかかった場合に患者の自己負担を低く抑える仕組みだ。年収に応じて毎月の自己負担額に上限を定め、上限を超えた分を医療保険財政