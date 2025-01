【モデルプレス=2025/01/29】俳優・歌手の中山優馬が2025年1月28日、神奈川県民ホールにて「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」を開催。Hey! Say! JUMPの山田涼介と知念侑李がサプライズゲストとして登場し、3人のユニット「NYC」が電撃復活を果たした。<※一部ネタバレあり>【写真】中山優馬・山田涼介・知念侑李「NYC」が10年以上ぶりにパフォーマンス◆中山優馬ライブ、山田涼介&知念侑李の登場でNYC