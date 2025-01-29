Ryan Patrick Jones¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç£²·î£´Æü¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ë¡£Î¾À¯ÉÜ¤¬£²£¸ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡Æâ¤Çµ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¥¨¥¸¥×¥È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥·¥·ÂçÅýÎÎ¤ò¡ÖÍ§¿Í¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÈà¤¬²¿¿Í¤«¼õ¤±Æþ¤ì