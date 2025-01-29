ÇÐÍ¥¤ÎºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¤¬¡¢31Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÖSamsung Galaxy S25¥·¥ê¡¼¥º¡×¿·CM¡Ö¤ê¤ó¤´¤È¥È¥é¥Ã¥¯¡×ÊÓ¡¢¡Ö¤ª¤ª¤­¤Ê¤«¤Ö¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤â¡ª¿·CM¡õ¥á¥¤¥­¥ó¥°¸ø³«¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢³¹¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´ÇÈÄ¤ÎÁ°¡£¡Ö¤ê¤ó¤´¤È¥È¥é¥Ã¥¯¡×ÊÓ¤Ï¡¢·Ú