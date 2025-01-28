Screenshot: PBS NewsHour / YouTube ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤ó¤ä¡Ä¡£ºâÀ¯ºï¸º¤Ç36Ãû¥É¥ë¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ÊÆ¹ñºÄ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÊÆÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡ÊDOGE¡Ë¡£¤½¤ì¤òÎ¨¤¤¤ëÂçÇ¤¤òÇÒÌ¿¤·¤¿¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÄ¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¸å¤Î±éÀâ¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥ë¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥Ê¥Á¥¹ÅÞ°÷¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡¢À¤³¦¤ËÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ï¤³