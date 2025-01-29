´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆîÉô¡¦³ø»³¤Î¶â³¤¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç28Æü¸á¸å10»þ26Ê¬¤´¤í¡¢¹á¹Á¹Ô¤­¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¤Î¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¤ÎÎ¹µÒµ¡¤Î¸åÊý¤«¤é²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¾èµÒ¡¦¾è°÷176¿Í¤ÏÃ¦½ÐÍÑ¥¹¥é¥¤¥É¤ÇÈòÆñ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È3¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏºòÇ¯12·î29Æü¡¢ÆîÀ¾Éô¤ÎÌ³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¹Ò¶õµ¡¤¬ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·179¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥½¥¦¥ë¡áÂÀÅÄÀ®Èþ¡Ë