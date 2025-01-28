Æ£»ÞMYFC¤Ï28Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òDFÃæÀîÁÏ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£25ºÐ¤ÎÃæÀî¤Ï2023Ç¯²Æ¡¢ÈØÅÄ¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£Íâ24Ç¯¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¤³¤ì¤¬3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âJ2¥ê¡¼¥°3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£ÃæÀî¤Ï¡ÖJ2¡¢3Ç¯ÌÜ¤ÎÇ¯¡£¾å¤Ë¹Ô¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢J2¤ËµïÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢²¿ÅÙ¤â¾å¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤¤¥Á¡¼¥à