[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï28Æü¡¢DFÅÐÎ¤µýÊ¿¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¶ÚÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÐÎ¤¤Ïº£·î24Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¦ÆÁÅçÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á´¼£´ü´Ö¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³«Ëë¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£