¥Õ¥é¥ó¥¹Ä¾Í¢Æþ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª ËèÇ¯¡¢Âç¹¥É¾¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°±É»°±Û¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×¤¬1·î29Æü(¿å)～2·î14Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¥é¥·¥Ã¥¯¡×1³¬¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¥µー¥¸¥å¤¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡£ ËèÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Ä¾Í¢Æþ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥·¥ç¥³¥é¤¬Âç½¸¹ç¡ª¤Þ¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÆâ