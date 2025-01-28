Image: NASA/JPL-Caltech via Gizmodo US ·î¤Î¤«¤±¤é¡ÄÁÇÅ¨¤Ê¶Á¤­¡£ºòÇ¯¡¢¤Û¤ó¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏµå¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î·î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÏÇÀ±¤¬ÂÀÍÛ¤Î¼þ²óµ°Æ»¤ÇÃÏµå¤Î¶á¤¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÃÏµå¤Î½ÅÎÏ¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¡¢¥ß¥Ë¥à¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ±¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ß¥Ë¥à¡¼¥ó¡¢¼Â¤Ï