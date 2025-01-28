ºî»ì²È¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢ÃËÀ­¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MATSURI¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÇMATSURI¡Ê¥Þ¥Ä¥ê¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ëÃæÌÜ¹õ¡Ù¤¬¡¢½é½µÇä¤ê¾å¤²5.1ËüËç¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1st¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ï2024Ç¯9·î16ÆüÉÕ¡¢RIIZE¤Î¡ØLucky¡Ù°ÊÍè5¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£MATSURI