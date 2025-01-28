King & Prince King & Prince¤Î16ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØHEART¡Ù¤¬£³·î12Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬£´¼ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢TikTok King & Prince¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡¢28Æü¡ÖHEART¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¼Ü¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing & Prince¥·¥ó¥°¥ë¡ØHEART¡Ù¥¸¥ã¥±¼Ì°ìÍ÷º£ºî¤Ï±ÊÀ¥Î÷¼ç±é¥É¥é¥Þ¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡×¼çÂê²Î¤È¤Ê