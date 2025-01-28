¥Þ¡¼¥µ¡¼ ¥Ó¥¹(MERCER bis)¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÂÄê¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2·î14Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥µ¡¼ ¥Ó¥¹°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£çõ¤¬¼çÌò¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¡È¤ª°ì¿ÍÍÍÍÑ¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥­¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊÆÊ´À¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¾Êª¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥µ¡¼ ¥Ó¥¹¡£2025Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼