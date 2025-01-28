¤½¤é¤ë¤¬2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ãSORARU Birthday 2024 VOCALOID Cover Live -¶õº×¤ê-¡ä¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Þ¤¿¡¢5·î2Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãSORARU LIVE TOUR 2025 -¥æ¥á¥æ¥¤-¡ä¤ÎFamily MartÀè¹Ô¤âËÜÆü¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡£ËÜ¸ø±é¤ÏÁ´¶Êºî»ì¤ò¤½¤é¤ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥æ¥á¥È¥­¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï2·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¡ãSORARU LIVE TOUR 2025 -¥æ¥á¥æ¥¤-¡ä¡ÚÅìµþ¡Û2025Ç¯5·î2Æü(