²Î¼ê¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ê69¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À®ÀÓUP¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¿©»öË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¼õ¸³ÀïÁè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Í­Ì¾¿Í¡×¤¬Âç½¸¹ç¡£³Æ¼«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÙ¶¯Ë¡¤ä¥Þ¥ëÈë¹ç³Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÃæ¡¢Î©¶µÂçÂ´¤Î¡ÖÈþ¾¯Ç¯¡×Éâ½êÈôµ®¤äÎ©Ì¿´ÛÂçÂ´¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦È¬ÌÚ¿¿À¡¤Ï¥Ö¥É¥¦Åü¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢92Ç¯¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É