ºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥á¥­¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¡¦¥â¥ó¥¯¥í¡¼¥Ð¡á¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡áÁ°¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡á¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥óÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡áÁ°¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡á¤¬ÍèÆü¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ïºòµ¨¥á¥­¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç£¸£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£³£±£³¡¢£²£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£±ÂÇÅÀ¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ï°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Ë²Ã¤¨¤Æº¸Íã¡¢±¦Íã¤â¼é¤ë¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Àî¡¢°æ¾å¡¢Ìî¸ý¤é¤ÈÁè¤¦