¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥½¥·¥¨¥À 0¡Ý3 ¥Ø¥¿¥Õ¥§¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î27Æü¡¿¥¢¥Î¥¨¥¿¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Ûµ×ÊÝ¤¬¡ÖÌµÁÐ¥É¥ê¥Ö¥ë¡×¢ªÆæ¤Î¡Ö£³¿Í¥¹¥ë¡¼¡×¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÄ¶ÀäÅª¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ­¤À¡£µ×ÊÝ¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬21Àá¤Ç¡¢¸ÅÁã¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿32Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÎÏ¤ÇÂç¤­¤Ê°ã¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Å·ºÍ¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÎMF¥³¥Ð¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿¤ÈDF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ê¥³¤ÈÁ°¸å¤Ç¶´¤Þ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î