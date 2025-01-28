132 5. ¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±(132 5. ISSEY MIYAKE)¤«¤é¡¢2025Ç¯2·î¤Î¿·ºî¥¦¥§¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢ÀÄ»³¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ü ¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë ¥é¥Ã¥×¡×¡È°ìËç¤ÎÉÛ¡É¤ÇÂÎ¤òÊñ¤à¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥È¤Ê¤É¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë ¥é¥Ã¥×(PARALLEL WRAP)¡×¤Ï¡¢Ê¿¹Ô»ÍÊÕ·Á¤ò½Å¤Í¤¿·Á¤Ë°ìËç¤ÎÉÛ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÉÛ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÊñ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£º¸±¦¤Î¸ªÀþ¤ò¼Ð¤á¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã