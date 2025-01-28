Image: Bob Linsdell / Wikimedia Commons ¤¹¤Ð¤ë¤¬¥È¥ó¥Ü¤ÎÌÜ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ð¤ëË¾±ó¶À¤ËÆÃ¼ì¤Ê¡ÖÊ£´ã¡×¤¬¿·¤¿¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£Ê£´ã¤Ç2400¸Ä¤ÎÅ·ÂÎ¤ò´ÑÂ¬#¤¹¤Ð¤ëË¾±ó¶À ¤Ë¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¡ÖÊ£´ã¡×¤¬¿·¤¿¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó2400¸Ä¤ËµÚ¤Ö¡ÖÌÜ¡×¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÅ·ÂÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¸÷¤òÆ±»þ¤ËÂª¤¨¡¢¿§¤ËÊ¬¤±¤Æ´ÑÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£±§