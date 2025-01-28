J¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÂè1²óÍý»ö²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢J¥ê¡¼¥°µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ¨È³¤Î±¿ÍÑÊÑ¹¹¤ò·èµÄ¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºòµ¨¤«¤é¡¢¸í¤Ã¤¿È½Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¹çÃæ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤Ê¤É¤ÎÄ¨È³½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëµ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¸µÁª¼ê¡¦¸µ¿³È½¡¦ÊÛ¸î»Î1¿Í¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö¸¡Æ¤Éô²ñ¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Î¼Â