Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³¡×¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¦¥©¥ó¥·¥ã¥Á¥­¥ó ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¡¢³¤Á¯¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Æé¡Ö¥Ê¥Ã¥³¥×¥»¡×¤Ë¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¤ï¤¿¤¢¤á¤ò¤Î¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¶è±É¤Î¥Ñ¥ë¥³¤Ë2024Ç¯12·î¡¢´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¦¥©¥ó¥·¥ã¥Á¥­¥ó ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Î¥Á¥­¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê´Ú¹ñÎÁÍý¥á¥Ë¥å&