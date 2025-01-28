°¦ÃÎ¸©Åì±ºÄ®¤¬¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤Ë½ÐÉÊ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¤Ä¤ÎµðÂç¤Ê´ä±ö¤¬Íî»¥¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é9¤«·î¡¢¤Ä¤¤¤ËÇã¤¤¼ê¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ËÄ®Ì±¤«¤é¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£2¤Ä¤Ç5¥È¥óÄ¶¡Ä½ÐÉÊ¤«¤é9¤«·î¤Ç¤Ä¤¤¤ËÇä¤ì¤¿¡ª °¦ÃÎ¸©Åì±ºÄ®¤Ç1·î28ÆüÄ«¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Íî»¥¤µ¤ì¤¿´ä±ö¤ò°ú¤­ÅÏ¤¹¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ä±ö¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢2¤Ä¹ç