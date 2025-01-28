¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ø¸½¾ì»ê¾å¼çµÁ 2025¡Ù¤Ï¡¢4·î5¡¦6Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¡ª SUPER BEAVER¤¬¡¢20¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥ÖÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢4·î5¡¦6Æü¤Ë¼«¼ç´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¸½¾ì»ê¾å¼çµÁ 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËTOWER RECORDS¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡ØBowline¡Ù¤«¤éSUPER BEAVER¤¬¼«¼ç´ë²è¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤ÇÁ°²ó¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢2023Ç¯