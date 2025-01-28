¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡ÖNFT¡×¤ÎÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦ÁêÌÚ½¤°ìÍÆµ¿¼Ô(32)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯3·î¡¢°ÊÁ°Æ±Î½¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­(38)¤Ë¡Ö¶â¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤­¡¢Åê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â100Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖñÙ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê£À½¤¬¤Ç¤­¤º´õ¾¯²ÁÃÍ