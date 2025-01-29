¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡á27Æü¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó¤È½÷À­¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ê½µ´©»ï¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤òÊó¤¸¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤Î±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¤Ï28Æü¡¢¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÆ»¶Ú¤¬¤Ä¤¤¤¿ÃÊ³¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¡×¤È¤·¡¢3·îËö¤´¤í¤ò¤á¤É¤Ë¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·óÌ³¤¹¤ëÌ±ÊüÏ¢²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÂà¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù