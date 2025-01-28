¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°Âè17Àá¥¢¥ë¡¦¥ê¥ä¥ÉÀï¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥ê¥ä¥É¡¦¥Þ¥Õ¥ì¥º¡Ê33¡Ë¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤ËÂ¿¤¯¤Î¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë5-0¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤¬Âç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¤Î5ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë88Ê¬¤Î¥Þ¥Õ¥ì¥º¤Î¥´¡¼¥ë¤À¡£¸µ¥Á¥§¥ë¥·¡¼GK¥¨¥É¥¥¥¢¡¼¥ë¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥È¥­¥Ã¥¯¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Þ¥Õ¥ì¥º¤Ï±¦Â­¤ÎÀäÌ¯¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÁê¼ê¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤«¤ï¤¹¤È