ÆÊÌÚ¡¦¤¢¤·¤«¤¬¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î²Ö¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Õ¤¸¤Î¤Ï¤ÊÊª¸ì¡ÁÂçÆ£¤Þ¤Ä¤ê2025¡Á¡×¤¬¡¢2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)¤«¤é5·î18Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢4·î19Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£½Õ¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¤Õ¤¸¤Î¤Ï¤ÊÊª¸ì¡ÁÂçÆ£¤Þ¤Ä¤ê2025¡Á¡×¡Ö¤Õ¤¸¤Î¤Ï¤ÊÊª¸ì¡ÁÂçÆ£¤Þ¤Ä¤ê2025¡Á¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯Æ£¤Î³«²Ö»þ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤¢¤·¤«¤¬¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÌ¾Êª¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£±àÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÆ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇòÆ£¤ä¤­¤Ð¤ÊÆ£¤Ê¤É350ËÜ°Ê¾å¤Î