¡Ú¿·²Ú¼ÒÉð´Á1·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐËÌ¾ÊÂçÌê»Ô¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÀÄÆ¼¸»¡¦Æ¼ÎÐ»³¿·½Õ¥é¥ó¥¿¥óÅ¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ì¦Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼Ø¤äÃæ¹ñ¸ÅÂå¤ÎÃÏÍý½ñ¡Ö»³³¤·Ð¡Ê¤»¤ó¤¬¤¤¤­¤ç¤¦¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥¿¥ó30ÁÈ°Ê¾å¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£Â¿¤¯¤ÏÅÁÅýÊ¸²½¤È¶áÂåÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤ò¹ª¤ß¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¿ôÀéÇ¯¤ÎÀÄÆ¼Ê¸²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸ÅÂå³Ú´ï¤ÎÊÔ¾â¤äÅ¤¡Ê¤«¤Ê¤¨¡Ë¤òÌÏ¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢»æ¤È¸¨ÉÛ¤ò»È¤Ã¤¿¼ê¹©·Ý¡ÖºÌÙ©¡×¡¢ÊÔ¤ßÊª¡¢»É¤·¤å¤¦¡¢Ä¦¹ï¤Ê¤É¤Îµ»