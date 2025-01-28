ÀÅ²¬¸©ÃæÉô¤òÁö¤ë¥íー¥«¥ëÀþ¤ÎÂç°æÀîÅ´Æ»¤Ç°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö´Ñ¸÷¥À¥¸¥ãÎó¼Ö¡×¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¡×¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼ÒÄ¹¤Î¼êÏÓ¤¬³Ú¤·¤á¤¿¡×¶áÅ´¤Ê¤Î¤Ë¡Ø¤±¤¤¤Ï¤ó¡Ù!? Âç°æÀîÅ´Æ»¤Î¡É´Ñ¸÷¥À¥¸¥ãÎó¼Ö¡É ±¿¹Ô³«»Ï ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥óÄ»ÄÍÎ¼¼ÒÄ¹¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤¬·Á¤Ë 1·î26Æü¡¢¿·¶âÃ«±Ø¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ëº°¿§¤ÎÂÀ¤¤ÂÓ¤¬ÆÃÄ§¤Î16000·ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÅ¼Ö¡¢¤«¤Ä¤Æ