29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÀã±À¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î´¨µ¤¤ÏÀ¾²ó¤ê¤ÇÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç29ÆüÃëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑ¤â¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¤Ï29ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»Í¹ñ¤Î»³ÃÏ¤Ç40¥»¥ó¥Á¡¢¶å½£ËÌÉô¤Î»³ÃÏ¤Ç20¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â7¥»¥ó¥Á¤«¤é10¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉáÃÊÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¡¢À¾ÆüËÜ