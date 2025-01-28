¡Ä¤Ê¤ó¤«´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¤è¡© »Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°û¤ß²ñÍ¥Àè¤ÎÉ×¤ËÊ°¤ëºÊ¡¿º£Æü¤«¤éÊÌµï¤·¤Þ¤¹¡Ê1¡ËÄ¹ÃË¡¦¤æ¤¦¤È¤òÎ¤µ¢¤ê½Ð»º¤·¡¢É×¡¦¤¿¤¯¤ä¤Î¤¤¤ë¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¤µ¤¯¤é¡£Æ´¤ì¤Î²ÈÂ²3¿ÍÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£¿¼Ìëµ¢Âð¤äÌµÃÇÄ«µ¢¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤¯¤ä¤¬°é»ù¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤µ¤¯¤é¤Ë´ÝÅê¤²¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤¯¤é¤¬ÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ë¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¡×¤È