【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■2月3日から2月9日までStationheadにてリスニングパーティー『Just Like K+』開催発表!最終日には北山本人登場予定 北山宏光の最新デジタルEP『Just Like That-Special Edition-』が、2月3日に配信リリースされることが発表となった。 本作品は、かねてより親交の深いI Don’t Like Mondays.より提供を受けた「Just Like That」、そしてファン人気の高い「DON’T W