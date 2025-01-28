²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ÖJust Like That-Special Edition-¡×¤ò2·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò28Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥¯¡¼¥ë¤Ê¿§µ¤¤òÊü¤ÄËÌ»³¹¨¸÷º£ºî¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤I Don¡Çt Like Mondays.¤«¤éÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖJust Like That¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÖDON¡ÇT WANNA DIE¡×¤Î2¶Ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ËËÌ»³¤Î±ð¤Ã¤Ý¤¤²ÎÀ¼¤ò¾è¤»¤¿¥á¥í¥¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤éº£ºî¤â¼«¿È¤Çºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¾ðÇ®¤¬¥À¥¤¥ì