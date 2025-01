歌手・俳優の北山宏光が、デジタルEP「Just Like That-Special Edition-」を2月3日にリリースすることを28日、発表した。【ライブ写真】クールな色気を放つ北山宏光今作は、親交の深いI Don’t Like Mondays.から提供を受けた「Just Like That」、ファン人気の高い「DON’T WANNA DIE」の2曲から始まる。そのほかにも、バンドサウンドに北山の艶っぽい歌声を乗せたメロウなナンバーから今作も自身で作詞を手がけた情熱がダイレ