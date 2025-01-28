À¤³¦¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëDeepSeeek¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊAI¤Ê¤Î¤«¡Ê²èÁü¡§DeepSeek¡ËÁÏ¶È¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯Í¾¤ê¤ÎÃæ¹ñAI´ë¶È¡ÖDeepSeek¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡Ë¡×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤òÂç¤­¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À¸À®AI¥Ö¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤È¸«¤é¤ì¤¿NVIDIA¡Ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡Ë¤Î³ô²Á¤Ï1·î27Æü¤Ë17%°Â¤ÈµÞÍî¡£¤³¤ì¤Ë°ú¤­¤º¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï3%°Ê¾å¤â²¼Íî¡£ÍâÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤â548±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤Ï¹­¤¬¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê